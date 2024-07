Ein Starkregen beeinträchtigte die Wasserqualität in Zittau. Die Verwaltung ließ Vorsicht walten und verhängte ein Abkochgebot. Nun ist das Wasser wieder keimfrei.

Wasser in Zittau ist wieder sauber

Zittau: Mögliche Keime belasten das Trinkwasser in Zittau, die Einwohner müssen es deshalb abkochen. (Archivbild)

Zittau - Die Einwohner mehrerer Stadtteile von Zittau müssen nicht länger ihr Wasser abkochen. Das Leitungsnetz sei sieben Tage lang intensiv gespült worden, das Trinkwasser wieder in einwandfreiem Zustand und keimfrei, teilte die Kommune mit. Deshalb wurde das seit 12. Juli geltende Abkochgebot mit sofortiger Wirkung vollständig aufgehoben. Das Netz werde nun zwei Wochen lang mit Chlor desinfiziert. Dies habe aber keinen Einfluss auf die Nutzung als Trinkwasser. Hintergrund war starker Regen in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli. Dabei drang in einem Trinkwassergewinnungsgebiet der Stadt Oberflächenwasser ein.