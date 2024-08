Wilhelmshaven - In der Stadt Wilhelmshaven sind seit Donnerstag wieder alle Menschen mit Trinkwasser versorgt. Die Reparaturarbeiten an einer Leitung seien abgeschlossen worden, teilte der Versorger GEW Wilhelmshaven mit. Sparmaßnahmen in den Haushalten seien jetzt nicht mehr erforderlich.

Schäden an Wasserleitungen hatten am Dienstag zu einem Druckabfall im gesamten Stadtgebiet und in einigen Teilen der Stadt zu einem Ausfall der Wasserversorgung geführt. Mehr als 45.000 Haushalte waren am Nachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen betroffen, wie die Stadt Wilhelmshaven mitteilte. Nach kurzer Zeit konnten erste Schäden repariert werden.