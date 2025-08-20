Früh am Morgen steht eine Straße in Neuruppin unter Wasser. Die Stadtwerke können die Lage unter Kontrolle bringen.

Neuruppin - Ein Wasserrohrbruch hat eine Straße in Neuruppin (Kreis Ostprignitz-Ruppin) zeitweise unter Wasser gesetzt. Um kurz nach 5 Uhr am Morgen meldeten Anwohner den Vorfall bei der Polizei und Feuerwehr, wie die Behörden mitteilten. Den Einsatz übernahmen die Stadtwerke Neuruppin.

Betroffen war eine „recht große Leitung“, die zur Hauptversorgung eines Wohngebietes eingesetzt werde, teilte der Stadtwerke-Chef Thoralf Uebach mit. 40 Wohnungen waren dadurch zwischenzeitlich von der Wasserversorgung abgeschlossen.

Wasser stand teils 30 cm hoch

„Aus so einem Rohr kommen pro Stunde rund 400 Kubikmeter Wasser“, sagte Uebach. „Teils stand das Wasser 30 Zentimeter hoch auf der Straße.“ Dadurch gab es eine Menge Wasser und Schlamm, die die Stadtwerke mit Kran, Bagger und Lastwagen beseitigten. Schäden an den umliegenden Häusern waren zunächst nicht bekannt.

Die Straße war am späten Vormittag wieder trocken, sauber und befahrbar, so Uebach. Auch die Wasserversorgung wurde wieder vollumfänglich aufgenommen.