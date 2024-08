Nach mehrtägiger Suche hat die Polizei auch den Kopf eines in Brandenburg an der Havel gefundenen Toten aus dem Silokanal bergen können.

Brandenburg an der Havel - Nach dem Fund einer Leiche ohne Kopf im Silokanal in Brandenburg an der Havel ist nun auch der fehlende Teil des Körpers geborgen worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde der Kopf schon am Mittwoch nach mehrtägiger Suche von der Wasserschutzpolizei gefunden und geborgen.

Weiterhin gibt es laut dem Sprecher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine Zeitung“ über den Fund berichtet.

Die Leiche ohne Kopf war am Sonntag (18. August) im Silokanal in Brandenburg gefunden worden. Eine DNA-Untersuchung brachte Klarheit über die Identität.

Der Mann habe ein Personaldokument bei sich gehabt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch. Genetisches Vergleichsmaterial von Angehörigen habe bestätigt, dass es sich um ihn handele. Weitere Angaben zur Identität, wie etwa das Alter, wollte die Sprecherin nicht machen.