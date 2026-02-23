Nach Tauwetter und Regen sind die Pegel an Thüringens Flüssen und Bächen gestiegen. Besonders im Süden Thüringens steigen die Wasserstände – eine akute Hochwassergefahr besteht jedoch nicht.

Erfurt - Tauwetter und Regen führen in Thüringen zu erhöhten Wasserständen in Flüssen und Bächen. Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sind die Pegel vor allem im Thüringer Wald und am Südharzrand gestiegen. Dort sei der Schnee inzwischen weitgehend geschmolzen. In der vergangenen Nacht sei zusätzlich Regen hinzugekommen, was den Abfluss weiter beschleunigte.

In Thüringen sei derzeit lediglich ein beginnendes Hochwasser auf niedrigem Niveau zu beobachten, teilte ein Sprecher des Landesamts mit. Die Höchststände seien inzwischen aber erreicht - eine akute Hochwassergefahr bestehe daher nicht.