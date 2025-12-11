Eine farblose Flamme in Lubmin markiert dem zuständigen Unternehmen zufolge einen Meilenstein beim Aufbau des deutschen Wasserstoff-Netzes. Auf dem Gas ruhen große Hoffnungen.

Der Gasleitungsknotenpunkt im vorpommerschen Lubmin soll in Zukunft für den Umschlag von Wasserstoff genutzt werden.

Lubmin - Der Gasnetzbetreiber Gascade hat einen von der Ostsee durch Brandenburg bis nach Sachsen-Anhalt verlaufenden, rund 400 Kilometer langen Leitungsabschnitt mit Wasserstoff befüllt. Von einem „entscheidenden Meilenstein beim Aufbau des deutschen Wasserstoff-Netzes“ spricht das Unternehmen.

Sichtbar wurde die Befüllung nach Aussage einer Gascade-Sprecherin anhand der Farbe einer Gasfackel am vorpommerschen Gasleitungsknotenpunkt in Lubmin. Demnach wurde mit Wasserstoff Erdgas aus der Leitung verdrängt. Da Wasserstoff transparent verbrenne, habe sich ab einem bestimmten Wasserstoffanteil die Farbe der Flamme entsprechend verändert. Zudem sei der Anteil gemessen worden.

Ehemals Leitung für russisches Erdgas

Bei dem nun befüllten Leitungsabschnitt handelt es sich um einen Abschnitt der ehemaligen Erdgas-Pipeline Opal, die zur Weiterverteilung des Erdgases genutzt wurde, das ehemals über die Ostseepipeline Nord Stream 1 aus Russland kam. Außerdem wurde laut der Unternehmenssprecherin ein kleiner Teil der Jagal-Pipeline umgenutzt.

„Die Umstellung bestehender Erdgasleitungen mit einem Durchmesser von 1,4 Metern auf Wasserstoff ist eine technische Pionierleistung“, sagte Gascade-Geschäftsführer Ulrich Benterbusch.

Pläne zur Wasserstoffproduktion in Lubmin

Laut Gascade sollen bis 2029 Industriezentren in Süddeutschland an ein Wasserstoff-Kernnetz angebunden werden.

Am Greifswalder Bodden gelegen, landen in Lubmin auch Kabel von Offshore-Windparks an. Mehre Unternehmen planen hier Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff.

CO2-neutral hergestellter Wasserstoff etwa auf Basis von Strom aus Windkraft gilt als wichtiger Energiespeicher für eine klimaneutrale Zukunft. Bei seiner Verbrennung mit Sauerstoff entsteht schlicht Wasser und kein klimaschädliches Treibhausgas. Die Produktion ist allerdings energieintensiv.