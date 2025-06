Zu Pfingsten bestimmt in Leipzig seit Jahrzehnten die schwarze Szene das Bild. Zum 32. Wave-Gotik-Treffen werden Tausende Fans erwartet.

Wave-Gotik-Treffen in Leipzig beginnt

In diesem Jahr findet das WGT zum 32. Mal statt. (Archivbild)

Leipzig - Die schwarze Szene trifft sich zu Pfingsten wieder in Leipzig. Zum 32. Wave-Gotik-Treffen (WGT) werden Tausende Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Sie können bis zum Montag Konzerte von Szenegrößen besuchen, einen Mittelaltermarkt erleben oder im „Heidnischen Dorf“ zusammenkommen.

Nach Veranstalterangaben haben rund 200 Künstlerinnen und Künstler für das diesjährige WGT zugesagt. Viele Konzerte finden auf der agra statt. Auch der Felsenkeller, das Täubchenthal oder die Moritzbastei sind ins WGT-Programm integriert.

Los geht es am Freitagnachmittag traditionell mit dem Viktorianischen Picknick im Clara-Zetkin-Park. Hunderte Menschen kommen dort zum Essen, Trinken und Plaudern zusammen. Viele von ihnen tragen spektakuläre Outfits. Die aufwendigen Kostüme ziehen auch viele Interessierte an, die einfach nur zum Schauen und Fotografieren in den Park kommen.