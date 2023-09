Wechsel aus Sonne und Wolken am Samstag

Potsdam - Ein Wechsel aus Wolken und Sonne bestimmt das Wetter am Samstag in Berlin und Brandenburg. Der Tag startet dabei gering bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 21 Grad.

In der Nacht verdichten sich die Wolken, bei 11 bis 7 Grad bleibt es aber trocken. Am Sonntag werden dichte Wolkenfelder nur zwischendurch von der Sonne durchbrochen. Im Norden von Brandenburg scheint kaum die Sonne und örtlich fällt leichter Regen. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21 Grad.

Die Nacht zum Montag wird bewölkt und trocken. Es kühlt auf 14 bis 11 Grad ab. Am Montag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken in Berlin und südlich davon. Im Norden von Brandenburg ist es stärker bewölkt. Mit Temperaturen von 23 bis 27 Grad wird es wieder wärmer.