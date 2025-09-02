Erst Regen und graue Wolken, dann Gewitter: Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein unbeständiger Tag. Zur Wochenmitte wird das Wetter dann wieder freundlicher.

Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet heute ein wechselhafter Mix aus Regen, Auflockerungen und örtlichen Gewittern. Am Vormittag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dichte Wolken mit zeitweisem Regen über die Region. Ab Mittag lässt der Niederschlag von Westen her nach. Entlang von Oder und Neiße bleibt es jedoch bis in den späten Nachmittag regnerisch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 bis 24 Grad.

Gewitterrisiko am Abend

Am Abend steigt im Westen Brandenburgs das Risiko für einzelne Gewitter. Laut DWD können diese lokal eng begrenzt Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit bringen, auch Windböen bis 60 Kilometern pro Stunde sind möglich. In der Nacht zum Mittwoch klingen die Schauer ab, örtlich können Dunst oder Nebelfelder entstehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad.

Zur Wochenmitte wird es freundlicher: Am Mittwoch bleibt es heiter bis wolkig und weitgehend trocken, die Temperaturen steigen auf sommerliche 23 bis 27 Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich das Wetter oft heiter bei bis zu 29 Grad. Erst am Freitag ziehen wieder dichtere Wolken auf.