An den Feiertagen zeigt sich das Wetter in Thüringen wechselhaft – mit Schauern, Wind und kühleren Temperaturen.

Erfurt - Am Pfingstwochenende bleibt das Wetter in Thüringen unbeständig. Der Himmel zeigt sich meist mit vielen Wolken bedeckt und es kommt wiederholt zu Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zeitweise wehen Windböen aus Südwest bis West. Vor allem am Mittag und Nachmittag kann es stürmisch werden. Örtlich muss den Angaben zufolge mit Gewittern, kleinkörnigem Hagel und Starkregen gerechnet werden. Am Abend nimmt der Wind allmählich ab. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 19 Grad, im Bergland 15 Grad.

Die Nacht auf Montag ist wolkig, mit örtlichen Schauern. Es kühlt auf fünf bis drei Grad ab. Am Pfingstmontag ist der Himmel wechselnd bewölkt. Lokal gibt es Schauer und eine geringe Gewitterneigung bei bis zu 18 Grad, im Bergland bis zu 16 Grad. Es weht ein teils böiger Wind.