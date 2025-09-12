Sonne, Regen, Wolken - das unbeständige Wetter setzt sich auch am Wochenende fort. Am Samstag steigen die Temperaturen auf über 20 Grad.

Am Wochenende zeigt sich die Sonne, aber es ziehen auch Wolken und Regen auf. (Archivbild)

Berlin - In Berlin und Brandenburg steht ein spätsommerliches Wochenende mit Sonne, Wolken und Regen bevor. Der Freitag startet an vielen Orten mit heiterem Wetter, am Nachmittag ziehen jedoch Wolken auf - und mit ihnen Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch Gewitter seien möglich. Die Temperaturen erreichen 20 bis 22 Grad.

Der Samstag startet laut DWD ebenfalls freundlich mit lockeren Wolken und Sonne. Am Nachmittag zieht sich der Himmel zu und es kann regnen. Dort, wo Schauer aufziehen, soll ein frischer böiger Wind wehen. Auch Gewitter seien möglich. Die Temperaturen erreichen auch am Samstag 20 bis 22 Grad.

Am Sonntag gibt es mehr Wind und Wolken und es soll auch wieder regnen. Erneut sind Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen laut DWD bei 18 bis 19 Grad. Am Montag sollen die Temperaturen wieder auf über 20 Grad steigen, aber es bleibt wechselhaft.