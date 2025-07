Potsdam - Das Wochenende verspricht, eine Fortsetzung der wechselhaften Wetterlage in Berlin und Brandenburg zu werden. So rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute zunächst mit wenigen Wolken, am Abend kann es dann turbulent werden: Schauer, Gewitter, Windböen und Starkregen können lokal auftreten. Dies setzt sich stellenweise auch in der Nacht fort, die Temperaturen sollen sich dann von 23 bis 25 Grad auf 14 bis 16 Grad abkühlen.

Am Samstag ist es bei 20 bis 22 Grad bewölkt. Regen und Gewitter können gebietsweise ebenfalls auftreten. Ähnlich wechselhaft erwartet der DWD das Wetter auch am Sonntag, wobei die Temperaturen auf 21 bis 24 Grad ansteigen.