Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Regen und einzelne Gewitter hängen auch am Wochenende weiter über Berlin und Brandenburg fest. Dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zufolge kann es örtlich zu Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmetern, starken Windböen und Hagel kommen. Doch die Aussichten bessern sich allmählich.

Der Freitag startet unbeständig. Bei Höchstwerten zwischen 24 und 26 Grad ziehen vom Mittag an Schauer aus dem Norden Brandenburgs langsam in Richtung Berlin. Vereinzelte Unwetter lassen in den Abendstunden wieder nach. In der Nacht lockert es bei Tiefstwerten von 14 Grad zumeist auf.

Auch in den nächsten Tagen ist es zunächst wechselhaft. Zwar bleibt es gebietsweise nass, doch die Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt laut DWD deutlich ab. Gleichzeitig steigen die Temperaturen: Am Samstag sind bis zu 26 Grad möglich, am Sonntag bis zu 25 Grad.