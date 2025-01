Hamburg/Kiel/Hannover/Schwerin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat wechselhaftes Wetter für Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein angekündigt. Es bleibt den Angaben nach tagsüber stark bewölkt bis bedeckt, am Nachmittag vor allem in Holstein zeitweise Regen bei 6 bis 8, auf den Höhen des Harzes um die 5 Grad.

Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es laut DWD überwiegend bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad, örtlich kann es zu Frost kommen. Am Freitag wechselnde Bewölkung, an der See und in Vorpommern vereinzelt kurze Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad, im Oberharz um die 2 Grad.