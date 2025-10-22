Nach einem wechselhaften Mittwoch bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg unbeständig. Wann Regen, Nebel und stürmische Böen in den kommenden Tagen zu erwarten sind.

Berlin/Potsdam - Der Mittwoch bringt wechselhaftes Wetter nach Berlin und Brandenburg. Der Tag startet mit Wolken und einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Abend lockert es zunehmend auf und der Regen lässt nach. Die Temperaturen erreichen 14 bis 17 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen Nebelfelder auf, am Morgen setzt Regen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt ein. Es kühlt ab auf 10 bis 7 Grad. Der Donnerstag bleibt bedeckt und regnerisch, erst am Nachmittag lässt der Regen von Westen her langsam nach, weiterhin fallen laut Wetterdienst aber einzelne Schauer. Die Temperaturen erreichen erneut 14 bis 17 Grad.

Mit Wolken und Regen geht es in der Nacht zum Freitag weiter. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 8 Grad. Am Freitag dominieren dichte Wolken, besonders im Norden fällt zeitweise Regen. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 17 Grad. Dazu wehen in Brandenburg und Berlin verbreitet stürmische Windböen, vereinzelt auch Sturmböen.