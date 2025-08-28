Die Aussichten bessern sich nur allmählich: Dicke Wolken und Regen bestimmen weiter die Aussichten, bevor es am Samstag trockener wird.

Unwetter können sich örtlich in Brandenburg entladen und bringen Starkregen, Windböen und Hagel mit sich. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - In den nächsten Tagen ziehen weitere Schauer und Gewitter über Berlin und Brandenburg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es vereinzelt auch zu Unwettern kommen. Zum Start in das Wochenende sinken die Temperaturen weiter ab und es wird trockener.

Der Donnerstag beginnt mit einer dichten Wolkendecke. Ab dem Mittag zieht aus dem Nordwesten Regen heran, örtlich mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter. Der DWD warnt zudem örtlich vor starken Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde sowie Hagel. Im Tagesverlauf werden Temperaturen von 23 bis 26 Grad erwartet. Zudem erreicht eine Gewitterfront auch die Niederlausitz.

Ab Freitag wird das Wetter langsam etwas freundlicher, wenn auch kühler: Die Werte klettern nicht über die 25-Grad-Marke. Örtliche Schauer und Gewitter bestimmen zunächst noch die Aussichten, im weiteren Verlauf lockert es jedoch zunehmend auf. Der Samstag bringt dann meist trockenes Wetter.