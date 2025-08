Sonne und Wolken im Wechsel, dazu Schauer und vereinzelt Gewitter: Das Wochenende zeigt sich in Berlin und Brandenburg unbeständig.

Wechselhaftes Wochenende in der Hauptstadtregion

Berlin/Potsdam - Wer in Berlin und Brandenburg das Wochenende draußen verbringen möchte, muss sich weiterhin auf wechselhaftes Wetter einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt ein Tief über Südskandinavien für viele Wolken, kurze Schauer und vereinzelt auch Gewitter. Besonders nördlich der Havel sowie in Regionen zwischen Prignitz und Fläming kann es am Samstagnachmittag und Abend gewittern – begleitet von Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde.

Dazwischen zeigen sich immer wieder heitere Abschnitte. Die Temperaturen steigen auf maximal 22 bis 24 Grad. Im Verlauf des Abends lässt der Regen nach und die Bewölkung lockert zunehmend auf. Die Nacht zum Sonntag bleibt den Angaben zufolge zunächst meist trocken, bevor aus Westen erneut dichtere Wolken aufziehen. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 12 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es unbeständig: Bei 19 bis 23 Grad wechseln sich Sonne und dichte Wolken ab, örtlich treten Schauer auf. Gewitter werden laut DWD jedoch seltener erwartet.

Der Start in die neue Woche bringt zunächst freundlicheres Wetter: Am Montag bleibt es vielerorts trocken mit etwas Sonne und Temperaturen um 22 bis 24 Grad.