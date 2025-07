Das Wetter zeigt sich am Wochenende von seiner launischen Seite. Lokal sind zudem einzelne Gewitter möglich.

Hannover - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen zeigt sich mit viel Sonnenschein und leichten Wolken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erreichen die Temperaturen am Freitag 22 bis 26 Grad, auf den Inseln 19 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig.

In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend klar, nur im Nordwesten verdichten sich die Wolken. Auf den Inseln fällt zum Morgen etwas Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen den Angaben nach bei etwa 12 Grad im Binnenland und bei 15 Grad an der Küste. Der Wind weht meist schwach, frischt aber an der Küste zum Morgen auf.

Am Samstag ist es im Südosten zunächst etwas freundlicher, später ziehen jedoch Wolken mit etwas Regen auf. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 21 Grad an der Küste und bis zu 27 Grad im Süden.

Schauer und Gewitter zum Start in die neue Woche

Der Sonntag bringt dichte Wolken mit Schauern und zeitweisem Regen, auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad an der Küste und 26 Grad im Süden, so der DWD. Der Wind weht an der Nordsee teils frisch und böig.

In der Nacht zum Montag soll es weiterhin regnen, vereinzelte gibt es Gewitter. Am Montag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, immer wieder ziehen schauerartige Regenfälle und Gewitter durch. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 24 Grad.