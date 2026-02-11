Fluggäste in Sachsen müssen am Donnerstag umplanen: Mehrere Flüge aus Dresden und Leipzig werden gestrichen.

Wegen des Lufthansa-Streiks fallen am Donnerstag mehrere Flüge in Leipzig und Dresden aus. (Archivbild)

Leipzig/Dresden - Wegen der angekündigten Streiks bei der Lufthansa fallen in Dresden und Leipzig an diesem Donnerstag mehrere Flüge aus. Laut Internetseite der beiden Flughäfen sind in Leipzig drei Flüge nach Frankfurt, in Dresden sechs Flüge nach Frankfurt und München betroffen.

Für diesen Donnerstag sind zeitgleich Arbeitsniederlegungen der Piloten sowie des Kabinenpersonals bei der Lufthansa angekündigt. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen für ihre Fluggäste so gering wie möglich halten. Wenn möglich, würden von Flugstreichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht.

Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen.

Grundsätzlich wollen die Crew-Gewerkschaften über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern. Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat das Personal ebenfalls bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Regionaltochter Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen.