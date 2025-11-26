Plötzlicher Umweg: Statt direkt am Flughafen Lelystad landet der VfB in Rotterdam. Neben der veränderten Reiseroute gibt es aber noch weitere schlechte Nachrichten.

Deventer - Nebel hat die Reisepläne des VfB Stuttgart nach Deventer zum Europa-League-Spiel bei den Go Ahead Eagles durcheinandergebracht und für einen veränderten Ablauf gesorgt. Das Flugzeug der Schwaben sei nicht wie geplant am Flughafen Lelystad gelandet, sondern habe nach Rotterdam ausweichen müssen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Von dort aus werde die Mannschaft nun mit dem Bus zum etwa 150 Kilometer entfernten Spielort gebracht. Im Stadion De Adelaarshorst findet am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) das fünfte Duell der Ligaphase statt, bislang wartet der VfB nach Niederlagen beim FC Basel (0:2) und bei Fenerbahce Istanbul (0:1) auswärts noch auf einen Punkt in diesem Wettbewerb. In der Tabelle liegt das Team auf dem 20. Platz.

„Wichtiger Schritt“ möglich

„Wir haben die Chance, Weichen zu stellen“, sagte Coach Sebastian Hoeneß. „Unser Ziel ist es, weiterzukommen – und dafür können wir in Deventer einen wichtigen Schritt machen.“

Neben der veränderten Reiseroute, wegen der die geplanten Medienaktivitäten abgesagt werden mussten, gab es jedoch noch weitere Unwägbarkeiten. Der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfene Dan-Axel Zagadou blieb in Stuttgart. Er trat die Reise ebenso wenig an wie Tiago Tomás, der sich ebenfalls eine Muskelverletzung zugezogen hat.