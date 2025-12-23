Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bedankt sich in seiner Weihnachtsbotschaft bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Stadt. „Viele Berlinerinnen und Berliner engagieren sich freiwillig gerade jetzt während der Feiertage für Menschen in Not, für Wohnungslose, in der Telefonseelsorge oder ganz einfach in ihrer Nachbarschaft“, sagte Wegner in einem Video auf der Plattform X.

„Das ist gelebte Mitmenschlichkeit, das ist gelebter Zusammenhalt“, so der CDU Politiker weiter. „Und es ist genau das, was unsere Stadt ausmacht, dass wir bei all unserer Unterschiedlichkeit füreinander da sein können.“ Wegner bedankte sich auch bei Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleuten, Rettungskräften, Ärztinnen und Pflegern und bei den Mitarbeitenden im Nahverkehr und in den Notdiensten. Ihnen und allen anderen wünsche er eine erholsame Weihnachtszeit.