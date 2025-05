5.800 Polizisten sollen in Berlin für einen friedlichen Mai-Feiertag sorgen. Das sei bisher gelungen, sagt Regierungschef Wegner.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner ist am 1. Mai unterwegs, um den Einsatzkräften den Rücken zu stärken.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) haben eine positive Zwischenbilanz der Demonstrationen zum 1. Mai gezogen. „Die Stimmung in der Stadt ist gut und friedlich“, sagte Wegner bei einem Besuch der Urban-Feuerwache in Kreuzberg. „Die Menschen feiern und demonstrieren, genauso soll es sein.“

Er hoffe, so Wegner, dass das den ganzen Tag so bleibe. Die Polizei sei aber auch vorbereitet auf mögliche Gewalt. Wo Gewalt geschehe, werde die Polizei „konsequent und robust“ einschreiten.

Wie Wegner dankte auch Spranger den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Allein die Polizei biete 5.800 Kräfte auf, darunter 2.200 aus anderen Bundesländern.

9.000 Menschen feiern Walpurgis im Mauerpark

„Ich bin sehr froh, dass gestern die Walpurgisnacht sehr friedlich verlaufen ist“, sagte die Senatorin. In den Parks hätten rund 15.000 Menschen in den Mai hinein gefeiert, darunter 9.000 im Mauerpark. Laut Polizei sei es die „friedlichste Walpurgisnacht“ in der Berliner Geschichte gewesen. „Gestern und auch bis jetzt ist alles friedlich verlaufen.“

„Revolutionäre 1. Mai-Demo“ am Abend

Am Abend um 18.00 Uhr beginnt die traditionelle „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“ von linken und linksextremistischen Gruppen in Kreuzberg. Hauptorganisatoren sind propalästinensische und israelfeindliche Initiativen.