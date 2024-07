Berlin - Nach einer Serie von Brandanschlägen auf Autos in der Umgebung von Berliner Gefängnissen fahnden die Sicherheitsbehörden nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner „mit Hochdruck“ nach den Tätern. Am Rande eines Besuches des Senats im Bezirk Mitte sprach der CDU-Politiker von „feigen Anschlägen“. „Wir werden alles daransetzen, die Straftäter in Gewahrsam zu bringen.“

In den vergangenen Wochen und Monaten sind immer wieder Autos von Justizvollzugsbeamten in der Umgebung von Berliner Gefängnissen in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das betraf das Gefängnis in Moabit, ebenso eines in Spandau, die große JVA Tegel sowie in Großbeeren am südlichen Stadtrand. Ob vier brennende Wagen am Montagabend gegen Mitternacht nahe der großen JVA Moabit im Bezirk Mitte in dieses Muster passen, war zunächst noch offen.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz können davon ausgehen, dass wir eine hohe Wertschätzung für ihre Arbeit haben und Respekt“, unterstrich Wegner. Solange die Täter nicht gefasst seien, müsse es deshalb vor allem darum gehen, diese Beschäftigten bestmöglich zu schützen. Am Samstag wurde auf der linksextremen Internetseite Indymedia ein Bekennertext veröffentlicht, in denen auch mit Angriffen auf Justizvollzugsbeamte an ihren Wohnadressen gedroht wird. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) sprachen laut Wegner am Rande der Senatssitzung über die Vorgänge.