Zehntausende Berlinerinnen und Berliner haben keine Elektrizität in ihren Wohnungen. Der Regierende Bürgermeister meldet sich zu Wort.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner dringt auf schnelle Aufklärung des Brandes, der den Stromausfall im Südwesten der Hauptstadt verursacht hat. „Der Schutz unserer kritischen Infrastruktur hat für den Senat oberste Priorität“, erklärte der CDU-Politiker. „Wir unterstützen die laufenden Arbeiten und die Ermittlungen zur Ursache des Brandes mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.“

Der massive Stromausfall betreffe sehr viele Menschen, Krankenhäuser und Betriebe und sei für die Betroffenen eine enorme Belastung. „Der Senat setzt alles daran, sie schnellstmöglich wieder mit Energie zu versorgen“, betonte Wegner. Die Verwaltungen arbeiteten im Krisenstab eng zusammen.

Geklärt und gelöst werden müsse vor allem, was ältere Menschen und Familien mit kleinen Kindern bräuchten, sowie Personen, die auf elektrische Geräte angewiesen seien.