Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner schlägt Flächen in Brandenburg für eine mögliche Weltausstellung Expo im Jahr 2035 vor. „Eine Expo in der Metropolregion Berlin-Brandenburg bietet grundsätzlich großes Potenzial“, erklärte der CDU-Politiker auf Anfrage. „Geeignete Flächen für eine solche Großveranstaltung finden sich in Brandenburg rund um den Flughafen BER in Schönefeld.“

Die Entwicklung dieser Region, der Ausbau der Verkehrsverbindungen seien eine große Chance, so Wegner. „Ich bin deshalb im Austausch mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke über die Bewerbung um die Expo.“ Gleichzeitig betonte Wegner: „Die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele hat für den Senat höchste Priorität.“

Was sagt Brandenburg?

Ähnlich hatte sich Wegner bereits am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin geäußert. Er gab der schon seit längerem laufenden Debatte um eine Expo-Bewerbung damit neue Nahrung. Das Potsdamer Wirtschaftsministerium äußerte sich zunächst nicht zu Wegners Idee. Man wolle erst das geplante Gespräch mit Berlin abwarten, sagte ein Sprecher.

In Berlin befürworten Wirtschaft, aber auch SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach oder die Grünen eine Bewerbung Berlins oder gegebenenfalls der Metropolregion um die Expo 2035. Allerdings ist umstritten, ob Berlin geeignete Flächen dafür hat.

Expo braucht Platz

Die Expo 2035 Berlin GmbH, die getragen vor allem von der Wirtschaft eine Bewerbung voranbringen will, sieht das frühere Flughafengelände in Tegel, den Cleantech Park in Marzahn und auch die Flächen rund um den BER als geeignet an. Zudem möchte die Gesellschaft überall in der Stadt Expo-Stationen schaffen. Kritiker bezweifeln, ob die Berliner Flächen wirklich infrage kommen.

Der Berliner Senat zeigte sich in der Frage einer möglichen Expo-Bewerbung zuletzt uneins. Wegner machte in jüngster Zeit mehrfach deutlich, dass er sich auf Olympia konzentrieren und dieses Ziel nicht durch andere Debatten gefährdet sehen möchte. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) ist auch für Olympia und lehnte eine Expo-Bewerbung ab. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) wiederum hält beides für machbar.

Bundesregierung würde Bewerbung einreichen

Eine Bewerbung für eine Expo in Deutschland müsste die Bundesregierung beim Bureau International des Expositions (BIE) in Paris einreichen. Nach Angaben der Expo 2035 Berlin GmbH muss das im Laufe dieses Jahres passieren. 2028 werde die Generalversammlung des BIE dann über den Austragungsort der Expo 2035 entscheiden.

US-Präsident Donald Trump hatte vor Kurzem auf der Plattform Truth Social mitgeteilt, dass sich die Vereinigten Staaten um die World Expo 2035 bewerben werden. Ausrichtungsort soll dann Miami im US-Bundesstaat Florida sein. Die Expo 2025 wurde im japanischen Osaka ausgerichtet. Die nächste Weltausstellung ist 2030 in Riad in Saudi-Arabien geplant.