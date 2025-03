An Bord der „Dillingen“ informiert sich die Wehrbeauftragte Högl über die Arbeit des 3. Minensuchgeschwaders. Es schützt auch kritische Infrastruktur auf See. Högl mahnt Investitionen an.

Kiel - Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, macht sich mit Blick auf das Finanzpaket von Union, SPD und Grünen für mehr Geld für die Marine stark. „Wir brauchen dringend Investitionen auch in neues Material, die Boote sind in die Jahre gekommen“, sagte die SPD-Politikerin bei einem Besuch des 3. Minensuchgeschwaders in Kiel. Die Minenjagdboote seien zwar noch voll funktionsfähig und könnten ihre Aufträge erfüllen. Notwendig sei in Zukunft jedoch ein Ersatz oder die Ausstattung mit neuer Technologie.

„Ich hoffe, dass von dem Geld, was jetzt in Berlin bereitgestellt wird, auch genau dafür etwas zur Verfügung gestellt wird“, sagte Högl. Am Dienstag hatte der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz geändert und damit das historische Milliarden-Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur beschlossen. Nun muss am Freitag noch der Bundesrat zustimmen.

Gemeinsam mit der Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders, Inka von Puttkamer, informierte sich Högl an Bord des Minenjagdbootes „Dillingen“ über die Einsätze der Besatzung. Das gut 54 Meter lange Boot ist seit fast 30 Jahren im Einsatz. Die „Dillingen“ gehört ab Juli für sechs Monate zum ständigen Minenräum-Verband der Nato in der Ostsee. Högl sprach bei ihrem Besuch auch vertraulich mit Soldaten über deren Belange.

Schutz der Infrastruktur

Durch die veränderte geopolitische Lage nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat sich die Situation für die zwölf Boote des 3. Minensuchgeschwaders und deren Besatzungen verändert. „Wir müssen sehr viel flexibler sein, als wir es sowieso schon waren. Wir stellen uns auf zügiges Auslaufen und Überwachen der Ostsee, aber auch der Unterwasserinfrastruktur ein“, sagte von Puttkamer.

Einsatzfähigkeit sei für das Geschwader kein neues Thema, sagte sie. „Aber natürlich sind die Sabotagefälle dazugekommen, bei denen wir oft schon in Amtshilfe geholfen haben, und uns dann unter Wasser davon überzeugt haben, dass es sich um Sabotagen handelt.“ Beispielsweise nach den Vorfällen mit den Nordstream-Pipelines kam eines der Boote zum Einsatz.