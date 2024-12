Nicht für alle ist Weihnachten ein Grund zur Freude: Für einsame Menschen in Sachsen gibt es in den Städten und online Hilfsangebote. Auch Gratis-Döner wird verteilt.

Leipzig - Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine Zeit des freudigen Beisammenseins - für einige ist sie aber auch von intensiver Einsamkeit geprägt. Wer an Weihnachten allein oder in Not ist, kann sich in Leipzig und Dresden an verschiedene Anlaufstellen wenden. Auch online gibt es Angebote, Menschen zusammenzubringen.

Weihnachtsfeier und Gratis-Döner

Die Bahnhofsmission Leipzig bleibt am Leipziger Hauptbahnhof dieses Jahr über die Feiertage von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. In dieser Zeit lädt die Einrichtung zum Verweilen mit Gebäck und Punsch ein. Das Angebot richtet sich vor allem an wohnungslose Menschen.

Am 18. Dezember findet außerdem eine Weihnachtsfeier statt, bei der das Licht von Bethlehem in Empfang genommen wird. Dazu gibt es Geschenke und Musik. Das Angebot nehmen jährlich zwischen 100 und 150 Personen in Anspruch, wie die Leiterin Sophie Wischnewski mitteilte. Wie viele Menschen in Leipzig Weihnachten allein verbringen würden, könne sie nicht sagen. „Ich denke, die Zahl ist um einiges höher.“

Das HomePlanet Hostel im Leipziger Stadtteil Connewitz bietet um die Weihnachtszeit 12 Schlafplätze inklusive warmer Mahlzeiten an. Der Globus Döner in Leipzig Reudnitz verteilt am Heiligabend von 16.00 bis 18.00 Uhr gratis Döner an Bedürftige, wie ein Mitarbeiter auf Anfrage sagte.

Verabredung fürs Fest

In Dresden veranstaltet der Johannstadt Quartier Verein am 12. Dezember ein Vernetzungstreffen. Eingeladen sind alle, die sich an Weihnachten einsam fühlen und Menschen kennenlernen möchten, denen es auch so geht. Wer mag, kann sich für Weihnachten verabreden. Und die Heilandskirche Dresden-Cotta lädt am Heiligabend zum gemeinsamen Feiern mit Essen und Getränken ein.

Deutschlandweite Angebote

Menschen ab 60 können sich von Heiligabend bis Neujahr auch an ein Feiertagstelefon wenden, das vom 24. Dezember an täglich von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr unter 0800-4708090 erreichbar ist.

Auch in sozialen Medien vernetzen sich Personen zu Weihnachten, etwa über die Facebook-Gruppe „Weihnachten allein - nein das muss nicht sein“ kann man sich für ein gemeinsames Weihnachtsfest verabreden. Die Website „Keine(r) bleibt allein“ verbindet ebenfalls Leute, die sich nach Gesellschaft sehnen.