Leipzig - Der Baum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus Torgau. Nachdem in der Vergangenheit viele Bäume aus dem Vogtland verwendet wurden, habe man in diesem Jahr erfolgreich in Leipzig und Umgebung nach einem Baum gesucht, teilte das Marktamt der Stadt Leipzig am Montag mit.

Es handelt sich den Angaben zufolge um eine 21 Meter hohe, etwa fünf Tonnen schwere Douglasie. Der Besitzer habe den Riesen selbst angeboten, da dieser wegen seiner Größe und Lage auf dem Grundstück ohnehin demnächst hätte gefällt werden müssen.

Der Baum soll am 9. November aufgestellt und mit 300 roten und goldenen Kugeln sowie rund 3000 Lichtern dekoriert werden. Der Leipziger Weihnachtsmarkt soll vom 28. November bis 23. Dezember öffnen.