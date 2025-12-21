Kurz vor den Feiertagen sind Weihnachtsbäume nicht sicher vor Dieben. Der Schaden für die Händler ist beträchtlich.

Eberswalde - Vor dem Fest haben Diebe Weihnachtsbaumstände in mehreren Städten Brandenburgs geplündert. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Demnach verschwanden in Eberswalde in der Nacht zum Samstag aus einem umzäunten Bereich an einem Supermarkt 15 Weihnachtsbäume.

Auch in anderen Städten schlugen die Täter zu. In Frankfurt (Oder) entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 3.000 Euro. In Oranienburg beschädigten Unbekannte Zäune und stahlen von einem Verkaufsstand auf einem Parkplatz in der Friedensstraße rund 40 Weihnachtsbäume. Der Schaden hier: 2.000 Euro.