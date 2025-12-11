Zum zweiten Mal in diesem Monat schlagen Christbaumdiebe in Brandenburg zu: In Oranienburg wurden rund 40 Weihnachtsbäume von einem Verkaufsstand gestohlen

Oranienburg - Wenig weihnachtlich haben sich Diebe in Oranienburg verhalten. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Unbekannten rund 40 Weihnachtsbäume.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden die Bäume von einem Verkaufsstand an der Friedensstraße entwendet. Zudem sollen die Täter einen Bauzaun beschädigt haben. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro aus.

Bereits Anfang Dezember gab es einen ähnlichen Vorfall in Brandenburg: In Cottbus entwendeten Diebe rund 130 Christbäume, wodurch ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstand.