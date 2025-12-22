weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Feiertage: Weihnachtsbäume in Leipzig zu verschenken

Feiertage Weihnachtsbäume in Leipzig zu verschenken

Schnäppchenjäger aufgepasst: In Leipzig gibt es heute kostenlose Weihnachtsbäume.

Von dpa 22.12.2025, 08:53
Zahlreiche Weihnachtsbäume des Leipziger Weihnachtsmarktes werden am Montag verschenkt. (Symbolbild)
Zahlreiche Weihnachtsbäume des Leipziger Weihnachtsmarktes werden am Montag verschenkt. (Symbolbild) Patricia Bartos/dpa

Leipzig - Am Montag dürfen ab 16 Uhr fast alle Weihnachtsbäume des Leipziger Weihnachtsmarktes kostenlos mit nach Hause genommen werden. Laut der Stadt Leipzig sind die Bäume Dekoration des am Dienstag schließenden Weihnachtsmarktes. 

Zu finden sind sie etwa auf dem Nikolaikirchhof, dem Augustusplatz oder auch im Südtiroler Dorf. Reservierungen gebe es für die Weihnachtsbäume nicht. Die Bäume auf dem Markt sind davon ausgenommen, da die Stände dort am Dienstag noch öffnen, hieß es weiter.