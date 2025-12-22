Leipzig - Am Montag dürfen ab 16 Uhr fast alle Weihnachtsbäume des Leipziger Weihnachtsmarktes kostenlos mit nach Hause genommen werden. Laut der Stadt Leipzig sind die Bäume Dekoration des am Dienstag schließenden Weihnachtsmarktes.

Zu finden sind sie etwa auf dem Nikolaikirchhof, dem Augustusplatz oder auch im Südtiroler Dorf. Reservierungen gebe es für die Weihnachtsbäume nicht. Die Bäume auf dem Markt sind davon ausgenommen, da die Stände dort am Dienstag noch öffnen, hieß es weiter.