Berlin - Motorräder statt Schlitten: Hunderte Weihnachtsmänner sind heute auf Zweirädern durch Berlin gedüst - und das für einen guten Zweck. Die kostümierten Männer und Frauen hatten unter anderem Geschenke für das Kinderhospiz „Berliner Herz“ und die Berliner Stadtmission dabei. Die beiden Einrichtungen hatten zuvor Wunschlisten eingereicht, die die Biker abarbeiten konnten.

Die Rundfahrt mit mehreren hundert Teilnehmern sorgte in der Hauptstadt für Aufsehen, schließlich führte die Strecke durch zahlreiche Kieze: Nach dem Start in Lankwitz fuhren die verkleideten Bikerinnen und Biker unter anderem durch Steglitz, Charlottenburg, Schöneberg, Mitte und Moabit.

Organisiert wird die Tour jedes Jahr vom Verein Santa Claus on Road.