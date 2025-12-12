In Südniedersachsen hat die Polizei am Abend einen Weihnachtsmarkt geräumt. Zuvor hatte es Hinweise auf eine mögliche Gefährdung gegeben. Mit Details halten sich die Ermittler aber noch bedeckt.

Duderstadt - Der Weihnachtsmarkt im südniedersächsischen Duderstadt ist am Abend von der Polizei nach einem Hinweis auf eine mögliche Gefahrensituation geräumt worden. Details zu der möglichen Bedrohung waren von der Polizei zunächst nicht zu erfahren.

Als der Markt gegen 20.30 Uhr geräumt wurde, hätten sich dort noch etwa 120 Menschen aufgehalten. Die Polizei sei mit mehreren Streifenwagen im Einsatz gewesen und habe die Zufahrtswege in Richtung des Marktes abgesperrt. Ein Polizei-Hubschrauber habe das Geschehen aus der Luft beobachtet. Die Räumung sei ruhig und geordnet abgelaufen.

Die Ermittlungen zur Verifizierung des Hinweises auf eine mögliche Gefahrensituation liefen, hieß es. Die Polizei bat aber nachdrücklich, in sozialen Medien keine Spekulationen oder Gerüchte zu verbreiten.