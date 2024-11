Am kommenden Montag startet in Sachsen die Weihnachtsmarktsaison. Bei der Eröffnung in Meißen ist Tourismusministerin Barbara Klepsch dabei.

Weihnachtsmärkte in Sachsen öffnen in der nächsten Woche

Dresden - Kunsthandwerk, Christstollen, Herrnhuter Sterne - die sächsischen Weihnachtsmärkte laden ab kommendem Montag wieder zum Bummeln ein. Am Montag eröffnen die Märkte in Meißen und Zwickau, wie das Tourismusministerium mitteilte. Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) verteilt in Meißen am Montag zusammen mit Bürgermeister Markus Renner Stollen an die Besucher.

Laut Klepsch sind die Märkte für viele Menschen in Sachsen Teil ihrer Identität: „Sachsen ist touristisch das Weihnachtsland in Deutschland und unsere Weihnachtsmärkte locken jährlich Tausende Besucher aus nah und fern in den Freistaat“, erklärte die Ministerin laut Mitteilung.

Am Dienstag öffnen den Angaben zufolge die Weihnachtsmärkte in Leipzig, in Plauen, der Freiberger Christmarkt und der Pirnaer Canalettomarkt ihre Tore. Der Dresdner Striezelmarkt folgt am Mittwoch, der Chemnitzer Weihnachtsmarkt, der Wenzelsmarkt Bautzen, der Schlesische Christkindelmarkt in Görlitz und der Annaberger Weihnachtsmarkt am Freitag.