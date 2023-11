Meißen - In Sachsen ist am Montag die Weihnachtsmarktsaison eröffnet worden. Der Freistaat sei besonders für seine einzigartige weihnachtliche Handwerkskunst bekannt, vom erzgebirgischen Kunsthandwerk über den Dresdner Christstollen bis hin zu den Herrnhuter Sternen, teilte das Kultur- und Tourismusministerium am Montag mit. Höhepunkte in vielen Städten bilden demnach die historischen Berg- und Hüttenparaden und Bergaufzüge.

Am Montag öffnete die „Meißner Weihnacht“ für Besucher. Am Dienstag folgen die Weihnachtsmärkte in Leipzig, Plauen, Zwickau, der Freiberger Christmarkt und der Pirnaer Canalettomarkt. Der Dresdner Striezelmarkt öffnet am Mittwoch seine Tore. Unter anderem der Chemnitzer Weihnachtsmarkt, der Wenzelsmarkt Bautzen, der Schlesische Christkindelmarkt zu Görlitz und der Annaberger Weihnachtsmarkt sind von Freitag an geöffnet.