Der Hauptstadt-Club hat endgültige Planungssicherheit. Noch vor wenigen Wochen musste Hertha mächtig um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga zittern.

Berlin - Hertha BSC spielt auch in der nächsten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Berliner haben den Klassenverbleib drei Spieltage vor Saisonende endgültig sicher, nachdem Preußen Münster gegen den SV Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 hinauskam. Weil die Hauptstädter beim 1:1 gegen den 1. FC Magdeburg einen Sieg am Freitagabend verpasst hatten, erlebten sie den Liga-Verbleib quasi vom Sofa aus.

Noch im Frühjahr hatte Hertha ernsthaft um ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga zittern müssen. Damals lag die Mannschaft als Tabellen-14. nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Der Verein trennte sich von Trainer Cristian Fiél und verpflichtete Stefan Leitl.

Nach einem schwierigen Start und dem 0:4-Debakel in Elversberg konnte der 47-Jährige das Team zurück in die Erfolgsspur führen. Seit bereits sechs Spielen ist Hertha ungeschlagen und hat inzwischen elf Punkte Vorsprung auf Platz 16.