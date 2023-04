Weimar - 100 Jahre nach der ersten Ausstellung des in Weimar gegründeten Bauhauses erinnert die dortige Bauhaus-Universität mit Ausstellungen und Veranstaltungen an das Ereignis. Dabei soll ihre heutige gesellschaftliche Verantwortung etwa für technologische Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen, wie die Hochschule am Freitag mitteilte. Vom 15. August bis 30. September 1923 hatten die Bauhäusler um den Architekten Walter Gropius an drei Standorten in Weimar ihre erste Leistungsschau gezeigt. Höhepunkt war das als Musterhaus entwickelte Haus am Horn. Das wohnfertige Einfamilienhaus ist das einzige in Weimar entstandene Bauwerk des Bauhauses in Weimar.

Zentraler Ort für die Bauhaus-Universität ist im Jubiläumsjahr das Schiller-Museum in Weimar. Bis Anfang November ist dort die Ausstellung „Power House“ der Universitätsgalerie „nova space“ zu sehen, in der Studierende und Absolventen aller vier Fakultäten Arbeiten zu gesellschaftlichen Fragestellungen zeigen.

In der zweiten Augusthälfte beteiligt sich die Hochschule an den Bauhaus-Festwochen in Weimar und steuert dazu unter anderem Installationen auf dem Uni-Campus und digitale Fassadenprojektionen rund um das Haus am Horn bei.

Das Bauhaus war 1919 in Weimar von Walter Gropius gegründet worden. Künstler wie Paul Klee, Lyonel Feininger und Oskar Schlemmer lehrten und arbeiteten an der Kunstschule, die in einem konservativen Umfeld Anfeindungen ausgesetzt war. Nach einem Rechtsruck bei der Thüringer Landtagswahl 1924 verlegte das Bauhaus 1925 seinen Sitz nach Dessau.