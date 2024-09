In zwei Geraer Supermärkten wurden Spinnen in Obstkisten entdeckt. (Symbolbild)

Gera - In zwei Geraer Supermärkten sind Obstkisten mit weißen Spinnen gefunden worden. Die Feuerwehr, die Polizei sowie das Veterinäramt waren am Montagnachmittag in Gera-Lusan und Zwötzen daher im Einsatz, erklärte die Polizei. Kunden hatten die weißen Spinnen entdeckt. Es handelte sich um Vierfleck-Zartspinnen, welche an noch unbekannter Stelle in die Obstkisten gelangten.

Die beiden betroffenen Supermärkte wurden bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte geräumt, konnten später jedoch wieder geöffnet werden. Gegen die in Europa verbreiteten und ungefährlichen Spinnen sind nun in den Märkten Maßnahmen eingeleitet worden, teilte die Polizei weiterhin mit.