Gastgeber können gegen München nur in der Anfangsphase mithalten. Anschließend scheitert der Pokalsieger an der starken Verteidigung des Meisters und der schwachen Dreierquote.

Weißenfels - Die Basketballer von MBC Syntainics stehen vor dem Ausscheiden im Miesterschafts-Playoff-Viertelfinale. Die Weißenfelser verloren am Dienstag auch das zweite Duell in der Serie Best of Five“ gegen den FC Bayern München mit 65:80 (32:38). Schon die erste Partie hatte der Pokalsieger am Samstag in München mit 60:78 (27:41) verloren.

Den größten Anteil am Erfolg des Meisters hatten der ehemalige Hallenser Andreas Obst, Johannes Voigtmann (je 15), Vladimir Lucic (13) und Niels Giffey (12). Für die Hausherren erzielten Michael Devoe (17), Eddy Edigin (12), Spencer Reaves (11) und Ty Brewer (10) die meisten Punkte.

Die Weißenfelser konnten dem Erstplatzierten der regulären Saison nur in der Anfangsphase Paroli bieten und profitierten bis zur zwölften Minute von ihrem guten Auftakt (12.7, 6.). Mit einem 5:0-Lauf von 21:24 (12.) auf 26:24 (14.) leiteten die Münchner die Wende ein und zogen über 34:28 (17.) und 54:38 (28.) auf 70:50 (34.) davon.

Die Mitteldeutschen bissen sich an der harten Verteidigung der Münchner mit zunehmender Spielzeit die Zähne aus. Die schwache Trefferquote von jenseits der Dreierlinie (nur 16 Prozent) sowie die höhere Anzahl der Ballverluste (12:8) besiegelten die Niederlage der Gastgeber, die nach dem Sieg im Pokalhalbfinale nun bereits zum dritten Mal in Serie den Münchnern unterlagen.