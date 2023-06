Weißwasser - Mit einem Glasfestival feiert Weißwasser an diesem Wochenende 150 Jahre Industriegeschichte. Die Stadt nimmt den Beginn der Glasherstellung im Jahre 1873 zum Anlass für das dreitägige Fest. Auf dem Gelände eines früheren Glaswerkes gibt es ab Freitag (16. Juni) ein buntes Programm mit Kleinkunst, Tanz, Musik, Markttreiben und Ausstellung, teilte das Glasmuseum mit. Außerdem wollen Glasmacher, Graveure und Schleifer aus Tschechien und Polen historische Handwerkskunst vorführen.

Am 10. Februar 1873 war unweit des Bahnhofes von Weißwasser das erste Glas geschmolzen worden. Bis 1903 entstanden elf Glashütten in dem Ort, der Mitte des 19. Jahrhunderts noch ein kleines Heidedorf mit etwa 700 Einwohnern war. Die rasante Entwicklung führte letztlich dazu, dass Weißwasser 1935 Stadtrecht erhielt. Die Stölzle Lausitz GmbH ist heute das einzige Unternehmen, das dort noch Glas herstellt. Die Firma produziert Trinkgefäße, die laut eigenen Angaben zu 70 bis 75 Prozent in den Export gehen.