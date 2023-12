Verden/Aller - Beim Hochwasser im Landkreis Verden ist vorerst keine Entspannung in Sicht. Die Wasserstände stiegen weiter und würden erst am Wochenende ihren Höchststand erreichen, teilte die Feuerwehr mit. Mit Beginn der Neujahrswoche sei dann erst mit einem Rückgang des Wasser zu rechnen.

Weiterhin seien Nachschub für Sandsäcke und Unterstützungskräfte anderer Feuerwehren auf dem Weg in die Region. Am Freitag seien zahlreiche Sandsäcke verbaut worden, um unter anderem die Innenstadt von Verden/Aller zu schützen. An Deichen sickerte wie auch schon am Donnerstag teilweise Wasser durch. Einsatzkräfte kontrollierten die Deiche regelmäßig.