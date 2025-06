Heftige Winde und umgestürzte Bäume: Es war ein chaotischer Abend im Berliner Zugverkehr. Am Dienstag sind die S-Bahn-Strecken zwar wieder freigegeben. Es kommt aber noch zu Einschränkungen.

Wegen des Sturms standen die Berliner S-Bahnen am Montag zeitweise komplett still.

Berlin - Nachdem ein Unwetter am Vortag für einen Betriebsstopp bei der Berliner S-Bahn gesorgt hatte, ist der S-Bahn-Verkehr am Morgen wieder angerollt - es kommt aber noch zu Einschränkungen. Auf fast allen Linien gebe es derzeit Verspätungen und Ausfälle, teilt die S-Bahn mit. Lediglich die Ringbahn und die Linie S47 sind den Angaben zufolge davon nicht betroffen.

Wegen heftiger Sturmböen in Berlin war der Zugverkehr im gesamten S-Bahn-Netz am Montag gegen 18 Uhr eingestellt worden. Die Strecken sollten zunächst auf mögliche Schäden überprüft werden, wie zum Beispiel auf Gleise gestürzte Bäume. Auch die vom Regional- und Fernverkehr genutzte Strecke zwischen Berlin und Hamburg war stundenlang gesperrt gewesen.

Gegen 20 Uhr am Montag rollte der Verkehr auf zwei S-Bahn-Linien wieder an, im Laufe des Abends wurden weitere Strecken freigegeben. Am frühen Dienstagmorgen hob die Deutsche Bahn die letzten verbliebenen Sperrungen auf. Als Letztes kehrte die S1 zwischen Wannsee und Oranienburg gegen 4.30 Uhr zum Plan zurück.