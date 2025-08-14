Autofahrer in Fahrtrichtung Cuxhaven brauchen heute mehr Geduld. Eine Spur ist inzwischen aber wieder freigegeben.

Bremen - Ein brennendes Wohnmobil hat zu einer Sperrung der Autobahn 27 bei Bremen geführt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug brannte demnach komplett aus.

Ein Ehepaar und ihr Hund waren den Angaben nach am Vormittag auf der Autobahn unterwegs. Wegen eines technischen Defektes auf Höhe der Anschlussstelle Industriehäfen stellte der 63 Jahre alte Fahrer das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen ab. Unmittelbar danach brach der Brand aus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. In Richtung Cuxhaven war die Autobahn währenddessen in dem Bereich voll gesperrt. Am Nachmittag war ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Beamten schätzten den Schaden auf 50.000 Euro.