Magdeburg - Das katholische Bistum Magdeburg, das im Wesentlichen das Gebiet Sachsen-Anhalts umfasst, hat auch im vergangenen Jahr deutlich Mitglieder verloren. 1224 Menschen traten aus der Kirche aus, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Bistümer in Deutschland. 2022 hatte die Zahl der Austritte noch bei knapp 1500 gelegen. Die Zahl der Katholiken wurde für das Jahresende 2023 mit rund 72 000 angegeben, ein Jahr zuvor waren es noch etwa 73 760 gewesen.

Bundesweit ging die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland laut der katholischen Kirche 2023 zurück, sie ist aber weiter hoch. Mehr als 402 000 Menschen kehrten sich auf diese Weise von der Kirche ab - das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte der Statistik. Ende des Jahres gehörten in Deutschland etwa 20,3 Millionen Menschen der katholischen Kirche an, das ist ein Rückgang um knapp 592 000 Menschen.

Auch die Zahlen zum kirchlichen Leben sind rückläufig. Im Bistum Magdeburg etwa gab es 2023 genau 264 Taufen, nach 278 im Vorjahr. Die Erstkommunion empfingen 235 Mädchen und Jungen (2022: 357), 643 Menschen wurden katholisch bestattet (2022: 759).

Die evangelische Kirche hatte ihre Angaben zur Mitgliederentwicklung schon Anfang Mai vorgelegt. Auch dort sind die Mitgliederzahlen rückläufig. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM), die im Wesentlichen das Gebiet Sachsen-Anhalts und Thüringens umfasst, verlor binnen eines Jahres fast 21 100 Mitglieder, im Wesentlichen durch Sterbefälle. Somit gehörten der Kirche Ende 2023 noch 594 610 Menschen an. Die deutlich kleinere Evangelische Landeskirche Anhalts verlor 2023 rund 1000 Mitglieder. Die Gesamtzahl lag damit Ende des Jahres bei 25 200.