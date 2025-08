Weiter viele Bahn-Ausfälle an Zugstrecke in NRW - kein Chaos

Düsseldorf - Zugreisende auf der vielbefahrenen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg müssen sich weiterhin in Geduld üben. Tausende Pendler und in den Urlaub startende Reisende sahen sich am Morgen auf der wichtigen Nord-Süd-Strecke der Bahn infolge eines vermutlich absichtlich gelegte Kabelbrands in Düsseldorf massiven Verkehrsbehinderungen ausgesetzt.

Die meisten Reisenden sind schon vorgewarnt

Das große Chaos blieb am Duisburger Hauptbahnhof aber aus, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur schilderte. Die meisten hatten offenbar bereits am Donnerstag mitbekommen, dass es umfangreiche Zugausfälle sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr rund um den Bahn-Knotenpunkt gibt.

Eher kleinere Gruppen sammelten sich vor dem Reiseinformationszentrum des Duisburger Hauptbahnhofs. Die meisten saßen über ihre Smartphones gebeugt auf den Wartebänken und machten sich selbst schlau.

Bahn informiert großflächig über Vandalismusschaden

Auf großen Anzeigetafeln weist der Bahnhof darauf hin, dass zahlreiche Fahrten ausfallen. „Der Grund dafür ist ein Vandalismusschaden“, hieß es dort.

Sorge, den Abflug in den Urlaub zu verpassen

Stressig ist die Situation nicht zuletzt für Urlauber, die sich mitten in den nordrhein-westfälischen Schulferien darauf verlassen hatten, mit der Bahn zum Düsseldorfer Flughafen reisen zu können. Auf dem Bahnhofsgelände wiesen lila Hinweisstreifen die Gestrandeten zu den wartenden Ersatz-Pendelbussen.

Störung dauert an

„Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung“, teilte die Bahn auf ihrer Homepage mit. Die Störung werde mindestens bis Freitagmittag andauern. Auf dem Portal Zuginfo.NRW ist das Ende bis 15 Uhr avisiert.

„Die Arbeiten liefen die ganze Nacht durch“, sagte ein Sprecher der Bahn in NRW der dpa. Ob sie bis zum Mittag beendet seien oder sich bis in den Nachmittag zögen, könne noch nicht präzise abgeschätzt werden.

Im Fernverkehr betroffen sind laut Bahn-Portal die ICE-/IC-/EC-Züge zwischen Dortmund – Bochum – Essen – Duisburg und Düsseldorf. Darüber hinaus sind auf diesen Strecken zahlreiche Regionalexpress-Linien betroffen: Der RE 1, RE 2, RE 3, RE 5, RE 6, RE 11, RE 19 sowie die RB 32 und die S 1.

Staatsschutz prüft Bekennerschreiben auf Echtheit

Die Polizei vermutet hinter dem am Donnerstag entdeckten Kabelbrand Sabotage. Ein Bekennerschreiben werde weiterhin vom Staatsschutz geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Auf der linken Plattform „Indymedia“ war ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden, das aber auf Echtheit untersucht werden muss.