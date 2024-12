Die Rennrodel- und Bobelite der Welt misst sich regelmäßig auch im Osterzgebirge. Das Land fördert den Eiskanal in Altenberg - auch bei der Ausrichtung internationaler Wettkämpfe.

Dresden/Altenberg - Der Freistaat fördert mit in diesem und im nächsten Jahr fünf internationale Wettkämpfe auf der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg im Osterzgebirge. Innenminister Armin Schuster (CDU) übergab am Rande des Bob- und Skeleton-Weltcups Bescheide über insgesamt 180.000 Euro an die Wintersport Altenberg GmbH.

„Der Altenberger Weltcup Bob und Skeleton ist seit Jahren eine feste Größe im internationalen Wintersportkalender“, sagte Schuster laut Mitteilung. Die Förderung des Spitzensports durch die Landesregierung sei auch ein Bekenntnis für den Standort und den Spitzensport im Freistaat und seine weltweit erfolgreichen Botschafter.

Altenberger Eiskanal fester Ort im Wettkampfkalender

Der Eiskanal ist ein etablierter Austragungsort im nationalen und internationalen Wettkampfkalender. Die Kunsteisbahn wurde 1987 offiziell eingeweiht, die Rennrodel-WM 2024 war nach 1996 und 2012 die dritte im Kohlgrund.