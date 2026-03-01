Auch heute sind in der Hauptstadt Versammlungen rund um die Lage im Iran geplant. Am Brandenburger Tor werden am Nachmittag mehr als Tausend Teilnehmer erwartet.

Berlin - Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran und dem Tod des Religionsführers Chamenei Ajatollah Ali Chamenei sind in Berlin weitere Demonstrationen angekündigt. Für den Nachmittag ist eine Kundgebung am Brandenburger Tor mit 5.000 Teilnehmern angemeldet, wie ein Sprecher der Berliner Polizei sagte. Die Versammlung trägt den Titel „Freiheit für Iran unter Führung von Prinz Reza Pahlavi“ und soll um 15 Uhr beginnen. Zudem sei eine Versammlung an der iranischen Botschaft in Dahlem mit rund 150 Teilnehmern angemeldet.

Seit Samstagmorgen haben Israel und die USA den Iran angegriffen. Dabei wurde auch Chameneis Amtssitz in einem Hochsicherheitsbereich der Hauptstadt Teheran bombardiert. Nachdem US-Präsident Donald Trump verkündet hatte, dass Chamenei tot sei, bestätigten auch iranische Staatsmedien seinen Tod. Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind zudem nach Angaben aus Israel mehrere zentrale Vertreter der iranischen Militärführung getötet worden.

Bereits am Samstagnachmittag fand in Berlin-Mitte eine Kundgebung statt. Rund 1.600 Menschen nahmen laut Polizeiangaben daran teil, rund die Hälfte weniger als zuvor angemeldet.

Neben kleineren Versammlungen an der iranischen Botschaft und am Neptunbrunnen kamen am späten Abend zudem noch etwa 500 Menschen am Breitscheidplatz zusammen. Die Versammlung sei friedlich verlaufen und habe eher „Happening Charakter“ mit Freudentänzen gehabt, so der Polizeisprecher.