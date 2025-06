Berlin - Auch Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye wird beim Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf dabei sein. Mit der Mannheimerin ist eine weitere hochkarätige Athletin im Olympiastadion am Start. „Die Fans können sich auf viele ihrer Idole, spektakuläre Wettbewerbe und ein buntes Rahmenprogramm freuen“, erklärte Meeting-Direktor Martin Seeber in einer Mitteilung

Bei dem Event, das diesmal bereits am 27. Juli stattfindet, testen neben Ogunleye auch Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Sprinterin Gina Lückenkemper, Hindernisläuferin Gesa Krause und Speerwerfer Julian Weber ihre Form.

Während das Istaf in den Jahren zuvor nach Europa- oder Weltmeisterschaften stattfand, bauen es die Athleten diesmal in die Vorbereitung auf die Saisonhöhepunkte ein. Die nationalen Meisterschaften finden am folgenden Wochenende in Dresden statt. Die WM in Tokio krönt vom 13. bis 21. September die Saison.

Mehr als ein Dutzend Wettbewerbe werden ausgetragen, darunter ein Hindernislauf mit Krause über die ungewohnte Distanz von nur 2.000 statt wie sonst üblich 3.000 Metern.