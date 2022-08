Weitere Sesam-Paste wegen Salmonellen zurückgerufen

Oldenburg - Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor dem Verzehr der Chtoura Garden Ground Sesame Paste Tahina, einer Sesam-Paste von der Firma Al Shalati aus Oldenburg. Es besteht Salmonellen-Gefahr. Betroffen sei die 400-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Juni 2023, teilte das Bundesamt am Donnerstag mit. Das Produkt wurde in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein verkauft.

Nach Angaben des Bundesamtes wurden in dem Produkt Salmonellen nachgewiesen. Symptome einer Salmonellen-Erkrankung seien Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtes Fieber. Bei kleinen Kindern, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem könne sich ein schwerer Krankheitsverlauf entwickeln.

Bereits am Mittwoch hatte das Bundesamt vor Salmonellen in der Sesam-Paste Al Gota Sesame Tahini des Großhändlers Al Shalati gewarnt. Mitte Juli war das gleiche Produkt der Firma, damals in der 800-Gramm-Packung, zurückgerufen worden. Es handelte sich um Produktionen vom 1. Januar 2021 mit dem Haltbarkeitsdatum Januar 2023. Auch hier wurden Salmonellen nachgewiesen.