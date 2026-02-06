Hobby-Wintersportler kommen in diesem Winter im Thüringer Wald auf ihre Kosten. Auch Lifte am Großen Inselsberg und in Altenfeld sind jetzt geöffnet.

Suhl - Im Thüringer Wald öffnen pünktlich vor einem neuerlichen Skiwochenende weitere Skilifte. Für die Lifte am Großen Inselsberg und am Roten Hoor in Altenfeld ist es der Saisonstart, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Bereits seit längerem können sich Wintersportler Alpinski und Snowboards zudem in der Skiarena Silbersattel Steinach, dem Snowpark Oberhof, der Skiarea Heubach bei Masserberg, der Winterwelt in Schmiedefeld sowie an Liften in Oberweißbach, Ernstthal und Brotterode-Trusetal anschnallen.

Bei Schneehöhen bis zu 40 Zentimeter sind außerdem mehr als 730 Langlaufrouten gespurt und 36 Rodelhänge präpariert. Winterwanderungen sind auf 47 Routen möglich.